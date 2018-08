Terremoto, la Campania senza piani d'emergenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 25 Agosto 2018, 08:01 - Ultimo aggiornamento: 25-08-2018 08:21

Sono trascorsi due anni dalla tragica notte del 24 agosto 2016 che vide Amatrice, Accumoli, Arquata e Pescara del Tronto spazzate via da un terremoto di magnitudo 6 insieme alla vita di 303 abitanti e alle case di 11mila sfollati. Un anno è trascorso dal sisma di Casamicciola in cui persero la vita due donne, 42 persone ferite e 2500 evacuate. Eppure in Campania la pianificazione delle emergenze è in ritardo. Esiste o no un piano regionale per affrontare i terremoti? Dalla centrale operativa della Regione viene chiarito che «un piano di coordinamento regionale non esiste». E anche dal comando dei vigili del fuoco arriva la stessa diagnosi impietosa. «C'è un piano regionale soltanto per quanto riguarda l'emergenza Vesuvio spiega un dirigente - ma ad oggi, nonostante la Campania sia soggetta ad alto rischio sismico, mancano ancora un piano regionale anti-terremoti e uno per l'emergenza idrogeologica».