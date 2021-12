Terremoto a Catania di magnitudo 3.3. «La scossa ha spostato me e il divano»

Terremoto, breve ma piuttosto intenso secondo i residenti, a Catania. La scossa è stata avvertita alle 21.38 e l'Ingv ha stimato una magnitudo di 3.3. L'epicentro nella zona di Motta Sant'Anastasia, alle porte di Catania. Diversi i commenti degli utenti che hanno commentato la scossa ridefinita «di Natale» sui social, vista la tradizione negativa della città in Sicilia in questo periodo dell'anno. La scossa non sembra aver provocato danni o causato feriti.

APPROFONDIMENTI MILANO Terremoto, avvertita scossa a Milano. Treni in ritardo per... ITALIA Terremoto a Milano, epicentro in provincia di Bergamo. Magnitudo 4.4:... IL TERREMOTO Terremoto a Napoli, nei Campi Flegrei registrate 53 scosse di bassa... IL TERREMOTO Terremoto a Sapri, due scosse all'alba ma niente danni nel Basso...

Terremoto Milano, Ingv: «Ecco cosa l'ha provocato e cosa aspettarsi. Anche la Lombardia è a rischio sismico»

Altro Natale, altro #terremoto. Ormai è tradizione a Catania — Damiano (@Damiano44510671) December 23, 2021