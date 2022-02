Terremoto a Catania, scossa di magnitudo 3.3. L'epicentro a Santa Venerina

Terremoto in provincia di Catania. La scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 08.23 sul versante Est dell'Etna dall'Ingv di Catania. Il sisma è stato nettamente avvertito in numerosi paesi. L'ipocentro è stato localizzato a 2 chilometri a est da Santa Venerina a una profondità di 19 chilometri. Al momento non risultano segnalazioni di danni a cose o persone.

La scossa di terremoto, secondo i dati dell'Ingv, ha avuto magnitudo 3,3 ed è stata registrata alle ore 08:23:59 con coordinate geografiche (lat, lon) 37.681, 15.157 a una profondità di 10 chilometri. Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione. «Svegliarsi col terremoto» o «terremoto ora a Catania», scrivono sui social. Dai primi rilievi il sisma è stato avvertito chiaramente nei comuni di Acireale, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Santa Venerina, Zafferana Etnea, Riposto e Giarre.

Questa la lista diffusa dall’Ingv dei Comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro: Santa Venerina, Zafferana Etnea, Milo, Giarre, Riposto, Sant’Alfio, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Catena, Mascali, Viagrande, Trecastagni, Aci Bonaccorsi, Pedara, Valverde, San Giovanni la Punta, Fiumefreddo di Sicilia, San Gregorio di Catania, Nicolosi, Tremestieri Etneo, Aci Castello, Piedimonte Etneo, Mascalucia, Sant’Agata li Battiati, Gravina di Catania, San Pietro Clarenza, Calatabiano, Linguaglossa, Camporotondo Etneo, Belpasso, Ragalna.