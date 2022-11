Terremoto 5.7 al largo di Ancona. Paura da Venezia a Bari, scossa fortissima avvertita anche a Roma. Gente in strada

terremoto nel Centro Italia. Due forti è stata avvertita poco dopo le 7 nel Centro Italia. Si tratta di una scossa di magnitudo 5.7 con epicentro nella Costa Marchigiana.

Due scosse

Due scosse di terremoto molto forti, poco dopo le 7, sono state percepite in varie zone delle Marche in particolare. Da Ancona a Fano e Urbino: sono molte le città in cui le case hanno tremato durante le scosse durante diversi secondi.

Avvertito anche a Roma

La scossa di terremoto avvertita nelle regioni del Centro Italia e anche in Emilia Romagna è stata sentita anche a Roma poco dopo le ore 7 di questa mattina.

Avvertita in Trentino-Alto Adige

E stata avvertita anche in Trentino-Alto Adige la scossa di terremoto con epicentro nel Marchigiano. Non si segnalano danni. La scossa di magnitudo ML 5.7 è stata registrata alle 07:07.

