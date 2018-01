Dieci minuti. Possono essere un soffio o un tempo interminabile. In dieci minuti è rinchiusa l'agghiacciante verità sulla morte di Ciro Ascione, il sedicenne di Arzano...

«Ciro non aveva nessun motivo per lanciarsi sotto quel maledetto treno, sabato siamo stati insieme tutto il pomeriggio e lui era sereno, felice». Sara (ma il nome è di fantasia) ha...

Come sempre, la maschera più bella arriva da Napoli: sono due bambini, vestiti da Fedez e Chiara Ferragni, che questa settimana hanno fatto il pieno di applausi nelle strade della...

Ciro era aggrappato alla carrozza con le porte chiuse, fermo sul predellino all’esterno. Il treno Regionale delle 21,22, che in sei minuti lo avrebbe dovuto portare a Casoria, partiva...

Dolore e strazio ad Arzano per i funerali di Ciro Ascione, il giovane 16enne morto in un tragico incidente. Vicino ai genitori amici e parenti riuniti per dare un ultimo saluto al...