Terremoto in provincia di Cuneo alle 20.13, paura in molti comuni alpini

Il sisma è stato avvertito distintamente in tutta la valle Maira. Numerose le chiamate ai centralini delle forze dell'ordine. Al momento sono in corso le verifiche, ma non sembrano esserci danni né feriti.

Martedì 17 Luglio 2018, 20:31 - Ultimo aggiornamento: 17-07-2018 20:46

Una scossa diè stata registrata in serata in provincia di, nelle Alpi occidentali. L'istituto nazionale di vulcanologia ha registrato alle 20.13 un sisma di magnitudo 3.3 a profondità di dieci chilometri. Epicentro nel comune di Stroppo, altri comuni vicini sono Macra ed Elva. La scossa ha destato allarme tra la popolazione ed è stata avvertita chiaramente anche nel capoluogo