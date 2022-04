Terremoto Cuneo di 3.2, avvertito in Piemonte e Liguria: paura sui social

Terremoto nella zona di Cuneo. Una scossa di magnitudo 3.2 è stata registrata oggi poco prima delle 15, con epicenteo a Pontechianale. Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.5 è classificato come terremoto "molto leggero"e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni. La scossa è stata avvertita Piemonte e Liguria. Molti utenti sui social hanno riportato la loro esperienza.

