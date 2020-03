Terremoto a Ferrara, scossa di magnitudo 2.9. La sindaca: «Boato e paura durante il minuto di silenzio»

Solo spavento ma al momento nessuna segnalazione di danni.E a Vigarano Mainarda, in provincia di Ferrara, la scossa è arrivata forte proprio mentre ci si preparava al minuto di silenzio in onore delle vittime del Covid-19: «Ci stavamo preparando per il minuto di silenzio in Comune per le vittime del coronavirus quando all'improvviso abbiamo sentito un forte boato, il tremore, e per lo spavento siamo tutti usciti fuori, rigorosamente rispettando le dovute distanze di sicurezza», ha detto all'ANSA, sindaca del piccolo comune nonché presidente della provincia di Ferrara.Il comune di Vigarano è a pochi chilometri dall'epicentro e l'intero territorio fu duramente colpito dal sisma emiliano del 2012. «Con tutti i brutti ricordi che ci evoca il terremoto - ha detto Paron - non ci voleva anche questa paura in un momento di così grande preoccupazione. In Comune eravamo comunque pochissimi per il minuto di silenzio. Siamo usciti fuori. Nessuna segnalazione di danni al momento ma solo tanta paura».