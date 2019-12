Terremoto al Mugello, ancora paura nella notte per raffica di scosse

Di nuovo paura al Mugello per le scosse di terremoto: da domenica sera è in atto uno sciame sismico che ha avuto il suo culmine la mattina di lunedì, alle 4,37, con un terremoto di magnitudo 4.5 della scala richter che ha causato danni a diversi edifici, soprattutto a Barberino del Mugello e Scarperia e San Piero a Sieve, con centinaia di persone costrette a passare la notte in strutture allestite dalla protezione civile.

Terremoto, Barberino del Mugello vista dal drone dei vigili del fuoco

Terremoto Mugello, nuova scossa avvertita in serata: torna la paura, 600 gli sfollati

Alle 20 di ieri sera è stata registrata dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia una scossa di magnitudo 2.2 a una profondità di 9 chilometri, con epicentro nel comune di Barberino. Dalle verifiche effettuate dalla Sala operativa della Città Metropolitana di Firenze l'evento è stato avvertito dalla popolazione.



Alle 5,24 è stata registrata un'altra scossa di magnitudo 2.5, sempre a una profondità di 9 chilometri, con epicentro nel comune di Scarperia e San Piero a Sieve. Anche in questo caso è stata avvertita dalla popolazione.

