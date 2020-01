Terremoto in Friuli: la scossa è stata avvertita in tutta la Carnia

Terremoto oggi, 3 gennaio 2020 in Friuli Venezia Giulia. Una scossa di 3.0 è stata registrata alle 13.53. Il sisma è stato localizzato con epicentro a 4 km SE di Forni di Sopra (Udine) e rilevato dai sismografi del Centro di ricerche sismologiche dell'Ogs a una profondità di 8 chilometri.

SCOSSA SENTITA IN TUTTA LA CARNIA

Diverse le chiamate ai centralini di Carabinieri e Vigili del fuoco, ma al momento non si registrano problemi. Negli ultimi due giorni sono state registrate scosse nella vicina Slovenia.

OGNI VOLTA CHE LA TERRA TREMA IN FRIULI TORNA ALLA MENTE L'ORCOLAT

Basta anche una piccola scossa in Friuli Venezia Giulia per riportare alla memoria il tremendo sisma del 1976, un evento terribile che portò sgomento e distruzione in questa terra del Nordest. Il terremoto del Friuli fu di magnitudo 6.5 della scala Richter e si verificò alle 21:00:12 del 6 maggio 1976, con successive scosse l'11 e 15 settembre. Nonostante la devastazione la popolazione si dimostrò forte, caparbia e decisa a ricostruire quello che era andato perduto.



