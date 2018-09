Terremoto via Tweet, rivoluzione Ingv: messaggi in diretta due minuti dopo la scossa

Lunedì 24 Settembre 2018, 05:01 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2018 10:51

Tweet in tempo reale e stime preliminari su geolocalizzazione e magnitudo dei terremoti che colpiscono la penisola. È la nuova iniziativa dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), attivata proprio per rispondere nel più breve tempo possibile alle esigenze degli utenti che utilizzano il canale social come fonte primaria di informazioni in caso di sisma.Fino a oggi l'INGV ha dato informazioni su un evento sismico non prima di 12 minuti, in quanto i dati venivano elaborati dagli esperti nella Sala di Sorveglianza Sismica. Operazione che avolte può richiedere fino a 30 minuti.TUTTO AUTOMATICOGrazie all'automatizzazione del servizio, invece, solo 2 minuti dopo il terremoto viene rilasciato un tweet dall'account @INGVterremoti con la stima automatica dell'epicentro e della magnitudo. Ma attenzione, il messaggio digitale scatterà soltanto per gli eventi di magnitudo superiore a 3, quindi con parametri di qualità che indicano come le informazioni preliminari siano sufficientemente affidabili. L'informazione verrà twittata a margine della comunicazione che la Sala di Sorveglianza Sismica dell'INGV fa al Dipartimento della Protezione Civile.La rapidità dell'informazione può andare a scapito della sua accuratezza e qualche imprecisione nella comunicazione dei dati preliminari sarà quindi possibile. Per questo motivo, magnitudo ed epicentro saranno comunicati inizialmente senza indicare valori specifici, ma fornendo un intervallo di valori per la magnitudo, mentre per quanto riguarda l'epicentro verrà indicata inizialmente la provincia dove questo ricade (la zona se in mare oppure al di là dei confini nazionali).SOLO CINGUETIILa scelta di utilizzare Twitter per questo tipo di comunicazioni e non altri canali social, o sulle pagine web di INGV, non è un caso. Rispetto ad altre piattaforme la cronologia su Twitter è ancora l'elemento predominante, di conseguenza le informazioni arrivano agli utenti nella sequenza temporale corretta. «La fase di sperimentazione su twitter - ha detto a Leggo Emanuele Casarotti, sismologo INGV durerà almeno un anno, a seconda delle risposte che riceveremo valuteremo la pubblicazione sugli altri e il linguaggio più corretto da utilizzare a seconda delle piattaforme».riproduzione riservata ®