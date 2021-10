Terremoto a Lampedusa di 3.8, la scossa in mare

​Terremoto poco fa vicino a Lampedusa di 3.8: la scossa è stata registrata in mare, non si segnalano danni sull'isola. Il terremoto di magnitudo 3.8 è stato registrato alle 21.14 nel mare di Sicilia a 31,2 chilometri a nord-est di Lampedusa. L'Ingv ha localizzato l'ipocentro a una profondità di 3,8 chilometri. Il sisma non è stato avvertito dalla popolazione e nessuna segnalazione di danni è arrivata al Dipartimento regionale della Protezione civile Sicilia.

