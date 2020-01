Ultimo aggiornamento: 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'hanno avvertita in tanti questa mattina, alle 9,15, la scossa di terremoto che ha avuto come epicentro Sermoneta. Oltre ad avvertirla sui Lepini è stata sentita in maniera netta a Latina Scalo e nel capoluogo nonostante si sia trattato di un movimento tellurico di modesta potenza, secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia infatti è stato di magnitudo 2.6 e ad una profondità di otto chilometri.