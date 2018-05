Lunedì 21 Maggio 2018, 14:56 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una forte scossa diè stata registrata alle 14.21 dall'Ingv nel canale dimeridionale. L'istituto di vulcanologia ha rilevato la magnitudo in 3.9 a profondità di 9 chilometri. Il sisma, in mare aperto, è stato avvertito chiaramente dagli abitanti nelle vicine isole di, ma anche a. Non sono segnalate per ora notizie di danni a persone o cose.