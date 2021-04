Terremoto nelle Marche, scossa di magnitudo 3.1 a Fiordimonte (Macerata)

Una scossa di terremoto di magnitudo 3,1 è stata registrata dall'Ingv alle 23:13 con epicentro a 3 km a nord est di Fiordimonte, un Comune ora confluito nel nuovo Comune di Valfornace, in provincia di Macerata, ad una profondità di 9 km. Il movimento tellurico è stato avvertito in modo forte e chiaro dalla popolazione, che lo ha segnalato sui social. Non ci sono al momento segnalazioni di danni.

