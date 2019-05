Sabato 18 Maggio 2019, 21:59 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2019 22:35

Terremoto in provincia di Macerata in serata. La scossa di magnitudo 3.0 è stata registrata alle 21.35 dai sismografi dell'Ingv a 2 chilometri da Muccia a una profondità di 8 chilometri. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione. Un'ora prima un'altra scossa della stessa intensità si era verificata in mare davanti alla costa marchigiana all'altezza di Civitanova Marche.