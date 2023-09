Terremoto oggi nelle Marche, scossa di ​4.1 avvertita ad Ancona, Pesaro e Urbino. Tremano Romagna e Umbria

Terremoto oggi nelle Marche. Una forte scossa è stata avvertita distntintamente verso le 10.38 di stamattina nella costa delle Marche ed in particolare ad Ancona. Segnalazioni arrivano dalle scuole e dalle strutture sanitarie. L'epicentro è stato registrato a pochi chilometri al largo delle province di Pesaro e Urbino ed Ancona, teatro di uno sciame sisimico negli ultimi mesi, con una magnitudo stimata di 4.1. A riferirlo è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa è stata molto breve ma ha fatto tremare mobili nelle case e si è percepita anche al pianterreno. Non sono stati segnalati per ora danni o disagi alle persone.

(in aggiornamento)