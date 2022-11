Terremoto Marche, nuova scossa di magnitudo 4.3 al largo di Pesaro: in 10 giorni la terra ha tremato 30 volte

Un terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuto al largo della Costa Marchigiana, nel Pesarese (Pesaro Urbino), intorno alle 5.20 di questa mattina, con coordinate geografiche (lat, lon) 43.9030, 13.2640 ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma.

Non si registrano comunque altri danni o problemi alle persone rispetto a quelli causati dalle forti scosse del 9 novembre (5.5 delle 7.07 e 5,2 delle 7.08). L'epicentro dell'ultima scossa, avvertita anche ad Ancona, è a 9 km di profondità, a 21 km a Est di Fano e 28 k da Pesaro.

Earthquake ML. 3.2 22/11/20 05.23

Gmt.43.9677 13.3185 dpt 8.7km.

Data from SURVEY-INGV.

(Do not use for safety purpose).#terremoto #earthquake #italyearthquake

Powered by https://t.co/LpwMF9p7BL pic.twitter.com/Dy2Agrrz1u

— Osservatorio Meteo-Sismico di Perugia (@OMSPerugia) November 20, 2022