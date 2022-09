Terremoto nelle Marche, scossa di magnitudo 3.0 a Visso (Macerata) avvertita anche in Umbria

Un terremoto di magnitudo 3.0 ha colpito le Marche alle ore 13.55. Ingv (Istituto nazionale geofisica e vulcanologia) localizza il sisma a tre chilometri da Visso, in provincia di Macerata, a una profondità di 10 chilometri. La scossa è stata avvertita distintamente nell'area, fino in Umbria, ma per fortuna non si segnalano danni a persone o cose.