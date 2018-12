Terremoto di 3.6 in provincia di Pesaro, avvertito da Perugia a Rimini

Venerdì 21 Dicembre 2018, 19:18 - Ultimo aggiornamento: 21-12-2018 19:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una forte scossa di terremoto è stata rilevata dall'Istituto nazionale di vulcanologia alle 18.50 al confine tra Marche e Umbria. L'Ingv ha rilevato una magnitudo di 3.6 a profondità di soli 10 chilometri. L'epicentro a 7 chilometri da Apecchio, in provincia diUrbino. La scossa è stata avvertita chiaramente in un'area vasta, da Perugia a Rimini , ma anche ade persino ad. Allarme tra la popolazione con molte chiamate ai vigili del fuoco. Non risultano al momento danni a persone o cose.