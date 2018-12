Vertice sul terremoto, Di Maio: «Stop mutui per chi ha subito danni»

Nelle prossime ore il governo varerà il provvedimento che prevede la «sospensione mutui per tutte le persone che hanno avuto difficoltà». Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio in conferenza stampa a Catania. «Domani alle 19 ci sarà il Consiglio dei ministri - ha aggiunto - Il nostro obiettivo è aver pronta prima possibile l'ordinanza di protezione civile per fornire agli enti locali tutti gli strumenti per tornare a normalità».



Il ministro Matteo Salvini. «Ho sentito il ministro Bussetti e mi ha riferito che ha messo a disposizione 20 milioni per la riapertura dell'anno scolastico, nel caso ci fossero problemi nel territorio colpito dal terremoto», lo ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Salvini durante la conferenza stampa a Catania.

Giovedì 27 Dicembre 2018, 16:53 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2018 17:09

