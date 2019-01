Giovedì 10 Gennaio 2019, 02:10 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2019 06:20

Una scossa di terremoto non forte, ma intensa, è stata chiaramente avvertita in tutta l'area flegrea di Napoli e sino a Pozzuoli. L'Ingv ha registrato una magnitudo di 1.9 all'1.28, ma la profondità di soli due km ha fatto sì che l'evento fosse avvertito dalla popolazione a Fuorigrotta, Soccavo e nell'area di Agnano, Pianura e Quarto. Molta gente segnala sui social di essersi svegluata nella notte. Non sono per ora segnalati danni.