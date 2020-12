Terremoto a Milano: i commenti sul web, tra polemiche e battute

«​Non bastava il Covid, ora anche il terremoto?», così molte persone che abitano a Milano e dintorni sui social dopo i momenti di paura a Milano per la scosse registrata alle 16.59 con magnitudo 3.9. Tra Facebook su Twitter si legge: «Leggera scossa di terremoto e vetri che vibrano per alcuni secondi: in Lombardia sentivamo la mancanza di qualche bella novità», il tutto corredato dall'hashtag «Terremoto».

Momenti di ansia, ma qualcuno ha tentato di sdrammatizzare: «Non ci facciamo mancare nulla, aspetto Godzilla e posso dire che abbiam finito l'anno», mentre una mamma scherza precisando «Io non ho sentito niente, con 3 figli che fanno casino».

Terremoto in Emilia-Romagna, scossa di magnitudo 3.3 fra Reggio e Modena: gente in strada

Poteva forse mancare un #terremoto in sul finir di questo glorioso #anno? Pubblicato da Serena Leva su Giovedì 17 dicembre 2020

Sono l’unica ad aver sentito una scossa di terremoto? Zona porta romana, un minuto fa. — Elena Braghieri (@EleBraghieri) December 17, 2020

