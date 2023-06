Terremoto oggi Marche, scossa 3.3 a Bolognola: avvertita sui Monti Sibillini e in Umbria

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 6.11 poco distante da Bolognola, in provincia di Macerata. Il sisma è stato avvertito nelle Marche, in tutta la zona del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ma anche nella vicina Umbria. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il terremoto si è verificato a una profondità di 11 chilometri. Non si registrano danni a persone o cose.