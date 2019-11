Terremoto, serie di scosse fra Lazio e Abruzzo: chiusa una scuola nella Marsica

Una serie di eventi sismici, di lieve entità, sono stati registrati nella notte tra Balsorano (L'Aquila) e Pescosolido (Frosinone). La scossa più forte, di magnitudo 2.8, è avvenuta all'1.13 di questa notte, preceduta da una di magnitudo 2.2 - alle 22.53 di ieri - e seguita da una di magnitudo 2.5 alle 4.39 di questa mattina. I terremoti sono stati distintamente avvertiti dalla popolazione al confine tra Abruzzo e Lazio. Al momento non si registrano danni a cose o persone, ma in via precauzionale il sindaco di Balsorano, Antonella Buffone, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado causa dello sciame sismico in atto.

Ultimo aggiornamento: 12:02

