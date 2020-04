Terremoto a Piacenza di 4.2, chiaramente avvertito a Milano, Genova e Bologna

Terremoto, una forte scossa è stata avvertita alle 11.42 a Piacenza. L'Ingv ha rilevato una magnitudo di 4.2 con epicentro sei km a sud-est di Cerignale e profondità di soli 3 chilometri. Il terremoto è stato avvertito in una vasta area, da Milano a Bologna e persino a Genova con grande allarme sui social network. Non si hanno notizie per ora di danni a person o cose. Già ieri sera intorno alle 22 c'era stata un'altra scossa in provincia, magnitudo 3.5, a Ferriere.

Terremoto di magnitudo 3.5 ieri sera fra Piacenza e Parma



. Twitter invaso di commenti di cittadini che hanno sentito chiaramente il terremoto delle 11.42. Anche a Genova la scopssa è stata avvertita distintamente

Ultimo aggiornamento: 12:21

