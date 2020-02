Terremoto a Potenza, paura tra la popolazione: non segnalati danni a cose e persone

Terremoto , una scossa è stata avvertita in serata in provincia di Potenza. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata avvertita a Potenza alle ore 23.42. Secondo quanto riportato dal sito dell'Ingv, l'epicentro è stato registrato a tre chilometri dal capoluogo lucano, a una profondità di nove chilometri. Non stati finora segnalati danni a cose e persone.



Ultimo aggiornamento: 07:08

