Terremoto ad Accumoli di magnitudine 3.0 avvertito in tutta la provincia di Rieti

Un terremoto è stato avvertito oggi alle 19.02.47 in provincia ad Accumoli in provincia di Rieti. L'istituto nazionale di vulcanologia ha rilevato una magnitudo di 3.0 a una profondità di 11 chilometri. La scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione in molti paesi della provincia e fino ad Ascoli: i più vicino all'epicentro sono Arquata del Tronto, Amatrice e Acquasanta Terme.

Ultimo aggiornamento: 19:25

