Terremoto Roma di 3.3, epicentro Guidonia: paura a Tivoli, Monterotondo e nei quartieri Est della Capitale

Terremoto oggi a Guidonia, vicino Roma . Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 14.07 a Guidonia, in provincia di Roma. Lo comunica l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) con un tweet. Il terremoto è stato avvertito distintamente nella Capitale in numerosi quartieri: segnalazioni arrivano da San Giovanni, Cinecittà, Pietralata, Tiburtino. La scossa è stata avvertita in maniera forte anche nella zona di Tivoli, a Monterotondo e nella zona di via Tuscolana. Non sono segnalati per ora danni.

Il 2023 e iniziato con una bella scossa di terremoto che è stata avvertita nettamente anche a Roma. Pensavo che fosse un giramento di testa e invece....#Terremoto — Tiziana (@Titty43815) January 1, 2023

