Terremoto oggi a Siena, sentito fino a Firenze: scossa di magnitudo 3.5, paura e gente in strada

​Terremoto a Siena, sentito fino a Firenze: scossa di magnitudo 3.5. Il sisma è stato registrato alle 21.51 con epicentro a un chilometro di distanza da Siena ad una profondità di 8 km. Lo fa sapere su twitter l'Ingv.

A quanto si apprende non ci sarebbero danni, ma la scossa è stata avvertita dalla popolazione. Due minuti più tardi è stata registrasta un'altra scossa, di magnitudo 2.4 a una profondità di 9 km e sempre con epicentro a 2 km da Siena.

Gente in strada

Al momento non sono segnalati danni ai vigili del fuoco danni per le due scosse di terremoto registrate stasera con epicentro a 2 km da Siena, la più forte di magnitudo 3.5, ma tanta gente è scesa in strada, in città e in comuni limitrofi al capoluogo. Le scosse sono state avvertite chiaramente dalla popolazione.