Venerdì 3 Maggio 2019, 20:27 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2019 21:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unè stato registrato in provincia di Palermo alle 20.18. L'istituto nazionale di vulcanologia ha rilevato magnitudo di 2.9 ed epicentro a Castelbuono nelle Madonie. La profondità è di 7.8 km. La scossa è stata avvertita in alcuni paesi circostanti, ma non nel capoluogo Palermo. Sui social network abitanti di Caltanissetta affermano di aver sentito il sisma. Non risultano danni a persone o cose.