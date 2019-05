Martedì 7 Maggio 2019, 10:38 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2019 10:46

Ua scossa diè stata registrata in provincia di Palermo alle 10.09. L'istituto nazionale di vulcanologia ha rilevato magnitudo di 3,3 ed epicentro poco lontano da Gangi (a 120 chilometri dal capoluogo). La profondità è di 5 km. La scossa è stata avvertita in alcuni paesi circostanti. Non risultano - al momento - danni a persone o cose.