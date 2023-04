Terremoto a Pesaro di 3.1, scossa in mare avvertita anche a Fano, Senigallia e Ancona

Terremoto, una scossa di 3.1 è stata registrata alle 16.02 in Adriatico al largo della costa Marchigiana tra Pesaro e Ancona. Il sisma si è verificafo a una profondità di 9.6 km ed è stato chiaramente avvertito dagli abitanti lungo la costa a Pesaro, Fano, Senigallia e Ancona. Non vengono per ora segnalati danni a persone o cose.