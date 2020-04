​Terremoto di magnitudo 3,5 fra Piacenza e Parma. La scossa, registrata dall'Ingv alle 22.02, è stata avvertita in tutta la zona appenninica delle due province emiliane. L'epicentro è stato inviduato nei pressi del paese di Ferriere, in provincia di Piacenza, a una profondità di 6 chilometri. Sono in corso accertamenti, mentre altri saranno effettuati giovedì mattina.

Il terremoto è stato avvertito anche in numerosi centri della Liguria. Ferriere, tra l'alta val Nure e la val d'Aveto dell'appennino ligure, ha poco più di 1.500 abitanti: il centro abitato è a 650 metri sul livello del mare. Tante le seconde case, vuote in queste periodo di coronavirus, di famiglie emiliane che in questa vallata trascorrono le vacanze.



Ultimo aggiornamento: 22:52

