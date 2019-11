Terremoto, in Puglia panico e gente in strada: «Pensavo di morire. Il letto 'sbandava'...»

La forte scossa di stanotte di terremoto in Albania è stata avvertita distintamente in tutta la Puglia, con il passaparola che sui social è avvenuto in tempo reale da qualche secondo dopo la prima scossa, delle 3.54. Un passaparola avvenuto anche attraverso i sistemi di messaggistica in quantità tale da fare ipotizzare fosse avvenuto qualcosa di veramente grave anche in Puglia, sebbene al momento non si abbiano per fortuna notizie di danni.

In tante città della Puglia la gente è scesa in strada per la paura: in molti non sono più tornati a letto e l'aggiornamento sui social prosegue in modo costante e in tempo reale. Decine e decine sono state le telefonate ai vigili del fuoco e al 118 in particolare nella fascia adriatica.

«Stavo leggendo - racconta Achille - e ho sentito uno degli armadi scricchiolare e il letto 'sbandare' da sinistra a destra». «Questa volta pensavo di morire», commenta Cinzia. «Ho un'amica albanese che ha i genitori che vivono a Durazzo - scrive Ileana che vive a Bari - Mi ha detto che stanotte lì pareva l'apocalisse. Ed è la seconda volta nel giro di pochi mesi». «Un'altra scossa poco dopo le 7», scrive Angelo che vive a Taranto. E non è il solo ad avere avvertito quella che forse è stata una delle scosse di assestamento.

Ragà c’ho talmente la tachicardia che non so se sia il terremoto o io che mi agito per il terremoto #terremoto — 𝔅𝔯𝔞𝔱𝔷 𝔡𝔬𝔩𝔩 (@GUCCYBABY) November 26, 2019

Si stringe il cuore. Io ho fatto du' palle infinite per una stanza allagata e a pensare a chi di stanze non ne ha più neanche una, mi vergogno.#Terremoto — Annacanta #facciamoEuropa🐟🐟🐟 (@annabocella) November 26, 2019

Una mia amica è albanese, gli zii non rispondono al telefono da sta notte ma sa che il loro palazzo è crollato, fa paura tutto ciò #Terremoto 🇦🇱 — la robi❣️ (@vxrtigini) November 26, 2019

Madonna raga, stanotte è stato bruttissimo. È stata una delle scosse più forti che io abbia mai sentito in vita mia #Terremoto — ℨ𝔦𝔞 𝔡𝔦 𝔐𝔞𝔥𝔪𝔬𝔬𝔡 💀 (@CristinaKoa) November 26, 2019

È stato il terremoto più lungo della mia vita, ho ancora il cuore a mille e sto tremando da sola come una foglia, non me la scordo più questa scossa, non me la scordo più.#Terremoto — 𝓜 (@protectnali) November 26, 2019

È stata la scossa di #Terremoto più forte e lunga che io abbia avvertito in tutta la mia vita, ho ancora il cuore a mille — Ilaria.♡ (@thedoctorIies) November 26, 2019

