Terremoto a largo di Ravenna, avvertita anche in Istria. La scossa ha fatto registrare una magnitudo 4.2 ed è avvenuta oggi a metà giornata nel nord Adriatico. Come riferisce l'agenzia croata Hina, il sisma è avvenuto alle 12.56 non lontano dalla costa italiana in corrispondenza di Ravenna. La scossa è stata avvertita chiaramente in Istria. Nessuna notizia finora di eventuali danni.