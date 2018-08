Terremoto in Molise, notti in piazza â€‹a Montecilfone con l'incubo diga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 18 Agosto 2018, 10:31

Montecilfone è un paese in bilico, in movimento su una faglia da ormai cinque giorni, sospeso nell'entroterra molisano, minato dal terremoto e dal rischio di un isolamento completo. Se non sarà il sisma a causare l'abbandono delle poche case, molte delle quali lesionate e in numero crescente dichiarate inagibili, lo sarà un ponte. Il viadotto del Liscione, infrastruttura degli anni Settanta, è al momento chiuso al traffico. Un balzo indietro di quasi 50 anni per un'intera regione, il Molise, tagliata a metà.«La prima scossa, l'altra sera, ci ha colti mentre eravamo in processione per la Madonna Grande. Abbiamo sentito un boato violento, cupo. C'è stato panico, sono fuggiti via tutti. Eravamo sotto un palazzo fatiscente e abbiamo visto come si muoveva. Nell'arco di poco, però, la gente ha reagito. Ci siamo ritrovati in piazza e lì abbiamo trascorso la notte. La chiesa è stata chiusa, sono caduti calcinacci e ci sono lesioni evidenti sulle mura». Il parroco, don Franco Pezzotta, ha imparato a capire la lingua arbereshe che parlano a «Munxhufuni», dove anche i nomi delle vie sono indicati nel doppio idioma. Vive qui da 47 anni e ricorda, prima delle tre principali scosse che si sono susseguite dallo scorso 14 agosto, il terremoto di San Giuliano di Puglia del 2002, paese che in linea d'aria è a pochi chilometri. La chiesa, dopo quell'evento, risultò inagibile e, quindi, fu ristrutturata. «Riaperta al culto nel 2006 spiega e, grazie alla Caritas, è stata costruita anche una sala parrocchiale accanto al municipio». Lì, ieri mattina, dopo la nottata trascorsa all'aperto per la grande paura causata per le due scosse nella serata del 16 agosto, don Franco, con trenta gradi fuori e a pochi metri dal centro Coc, assiepato di giornalisti, rinnovava la promessa di una coppia per i cinquant'anni di matrimonio. Spiega che, i bimbi più piccoli con le loro mamme, sono rimasti proprio in quella sala occupando una trentina di brandine della Protezione civile arrivate già durante la notte. Un'altra quarantina di posti letto è stata allestita nel nuovo edificio scolastico, e Coc della Protezione civile, riservati agli anziani del paese e qualche malato.Ieri i funzionari della Protezione civile, Umberto Capriglione e Mario Consilio, controllavano che le procedure fossero state attivate correttamente. Nessuno è rientrato nelle case dopo le scosse delle 20.19 e delle 22.22 del 16 agosto: la prima di intensità 5.1, la seconda 4.4. «È una grande ferita per questo paese di 1.200 anime. Il vescovo mi mandò qui perché, mi disse, ho bisogno di un prete in un posto dove c'è una sola chiesa e visto che vuoi fare il missionario, lì sarà come lavorare in Africa». Oggi, molti giovani sono andati via: «Ho celebrato 4 battesimi e 36 funerali nel 2017 afferma il sacerdote - i ragazzi, credo per una sorta di rivalsa sociale rispetto alle origini albanesi, sono andati tutti via per poter studiare, laurearsi ed affermarsi socialmente».Oggi, Montecilfone, ospita anche una cinquantina di immigrati dall'Africa e dal Bangladesh nello Sprar. Sono spaventati e, alla meglio, hanno sistemato i loro letti fuori dalla palazzina che li ospita nella campagna limitrofa. I controlli, ieri, da parte dei tecnici della Protezione civile e dei Vigili del fuoco si sono susseguiti senza sosta. «Al momento afferma il sindaco Franco Pallotta sono pervenute almeno 120 segnalazioni di danni in abitazioni. Due sono state dichiarate inagibili. Le persone saranno ospitate nell'edificio scolastico. Se sarà necessario allestiremo un campo». C'è anche la villetta della famiglia Colonna tra le abitazioni lesionate. I proprietari spiegano che la casa risale agli anni Cinquanta ma che, dopo il sisma del 2002, rifecero il tetto in cemento armato sostituendo quello in legno su una struttura costruita, come da loro affermato, con sabbia e cemento. All'interno si può sostare solo per pochi istanti poiché c'è il rischio, con lo sciame sismico in corso, di ulteriori cedimenti.