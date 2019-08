Martedì 27 Agosto 2019, 15:21 - Ultimo aggiornamento: 27-08-2019 15:48

Scossa dialle 15 e 18 chiaramente avvertita in città. L'Istituto azionale di geofisica e vulcanologia stima al momento la sua intensità in 3.5 in un'area della provincia a nord di Rieti.La scossa è stata avvertita chiaramente anche ad Amatrice. Non si registrano al momento danni a persone o cose.