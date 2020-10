Terremoto, psicosi a Roma, decine di segnalazioni: «Qui trema tutto». Ma è giallo

Psicosi terremoto a Roma. Una breve scossa, di pochi secondi, sarebbe stata avvertita intorno alle 15.50 sul litorale romano. Decine le segnalazioni sui social arrivano da residenti nelle zone di Fiumicino e Ostia. Ma dal sito dell'Ingv, istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, non vengono riportate notizie di scosse nella Capitale. «Ho sentito un boato fortissimo - scrivono in molti - tremavano porte e finestre». Qualcuno dice: «Io ho sentito come lo scoppio di una bomba carta». C'è chi dice che potrebbe trattarsi di un boom sonico prodotto da un aereo che si è mosso con velocità superiore a quella del suono E' giallo.

#terremoto a Roma quasi vengono giu porte e finestre!!!! — Sabrina 🇮🇹 (@SabryTBM) October 22, 2020

