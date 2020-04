Terremoto vicino Roma di 3.0, paura nei quartieri nord-est e da Tivoli ai Castelli. «Sentito un boato»

Terremoto in piena notte a nord di Roma. Una scossa di magnitudo 3.0 è stata rilevata alle 2.12. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 16 km di profondità a ed epicentro tra Marcellina e San Polo dei Cavalieri. La scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione in una zona piuttosto vasta, da Tivoli e Monterotondo (dove la gente è scesa nelle strade), a Guidonia, Mentana, Castel Madama e ai quartieri nord-est di Roma. Molto allarme tra i cittadini che riferiscono di aver sentito un boato nelle zone vicine all'epicentro. Il terremoto, breve ma molto intenso e di carattere sussultorio, è stato avvertito anche ai Castelli Romani e, a nord, persino a Civitavecchia.



Terremoto a Roma, paura sui social

Terremoto vicino Roma.. sto realmente iniziando a pensare che la natura voglia farci fuori. — Davide🦁 (@Davillejoo_) April 3, 2020

E nel bel mezzo della notte qui a #Roma ci voleva anche una forte scossa di #terremoto a svegliarci.

Altro??? — Antonio Loguercio (@AntoLoguercio) April 3, 2020

Gennaio: abbiamo rischiato la 3° guerra mondiale, incendio devastante in Australia

Febbraio: Venezia inondata

Marzo: quarantena per pandemia

Aprile: #Terremoto A maggio che succede? Arrivano gli alieni? — loly (@ilolyus) April 3, 2020

La scossa è stata avvertita in molti quartieri della Capitale. I cittadini riferiscono sui social di averla avvertita al Prenestino, sull'Appia e persino all'Eur. Molto allarme, ma per ora non risultano danni a persone o cose. Molti romani si lasciano andare a commenti ironici sul 2020, anno bisestile, e sicuramente sinora non fortunato.