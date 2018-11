Terremoto, forte scossa magnitudo 3.4 vicino Rieti: sentita anche a Roma e Terni

Martedì 6 Novembre 2018, 19:54 - Ultimo aggiornamento: 06-11-2018 21:39

Una forte scossa di terremoto, preceduta da un boato, è stata avvertita nel reatino alle 19.51. Il sisma è stato avvertito distintamente anche a Roma Nord.I primi rilevamenti dell'Ingv parlano di una scossa di intensità compresa tra i 3.4 e i 3.9 con epicentro a Montenero Sabino, con profondità di 10 chilometri.Il centralino dei vigili del fuoco di Rieti è stato raggiunto da decine di telefonate. La scossa è stata sentita distintamente anche a Terni, in tutta la città. E' stata di breve durata, probabilmente sussultoria ed è stato sentito distintamente in tutta la città anche un rumore di fondo. Pochi secondi dopo la prima scossa ne è stata avvertita subito un'altra molto più leggera. Non ci sono segnalazioni di danni e feriti al momento.