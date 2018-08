Terremoto tra Toscana e Umbria, allarme da Sansepolcro ad Arezzo in tarda serata

#terremoto segnalato dagli utenti della app Rilevatore Terremoto a 26km da #Arezzo, #Italia. 4 segnalazioni in un raggio di 2km. Scarica la app da https://t.co/SZGUUlMMBh per ricevere allerte in tempo reale pic.twitter.com/Ff0hetRmLF — sismoalert (@alerta_sismo) 12 agosto 2018

Lunedì 13 Agosto 2018, 00:04 - Ultimo aggiornamento: 13-08-2018 09:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allarme tra la popolazione in tarda serata a, in, ai confini con l'Umbria, per una scossa di terremoto. La magnitudo rilevata dall'istituto nazionale di vulcanologia è stata solo di 2.8, ma l'evento è stato molto superficiale (profondità di soli 8 chilometri) e quindi chiaramente avvertito. Il sisma è stato rilevato alle 23.43. Sansepolcro e Anghiari i comuni più vicini all'epicentro, ma il terremoto è stato percepito anche ad. Al momento non sono segnalati danni.