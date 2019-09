Terremoto, prosegue lo sciame sismico tra Lazio e Umbria

Sabato 7 Settembre 2019, 16:24 - Ultimo aggiornamento: 07-09-2019 16:51

RIETI - Prosegue lo sciame sismico che sta interessando il centro Italia e in particolare il territorio a cavallo tra Lazio e Umbria, tra la provincia di Perugia e quella di Rieti. Numerose lievi scosse sono state registrate nella notte e per tutta la giornata di oggi, con particolare concentrazione nella fascia oraria tra le 2 e le 7 del mattino, in provincia di Perugia e in provincia di Rieti.Le scosse sono tutte di leggera intensità e variano da 0.7 a 1.7 di magnitudo della scala Richter. Quelle più rilevanti hanno interessato il territorio a 4 chilometri a est di Norcia, dove alle 14:12 e alle 15:34 sono state rilevate due scosse rispettivamente di magnitudo 1.7 e 1.5.Nel reatino una scossa di magnitudo 1.3 a 4 chilometri a sud-ovest di Accumoli si è verificata alle 11:30, mentre un'altra di magnitudo 1.5 è stata rilevata 2 chilometri a nord di Rivodutri. I dati sono rilevati dalla sala sismica dell'Istituto di geofisica e vulcanologia di Roma.