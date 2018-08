CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 17 Agosto 2018, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 17-08-2018 07:54

È un agosto tormentato in Molise. Dopo la forte scossa di martedì notte, ieri alle 20.19 un terremoto di forte intensità ha coinvolto di nuovo la regione. L'evento sismico ha avuto come epicentro la provincia di Campobasso, a 4 chilometri a sud est dal comuni di Montecilfone, per i sismologi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma la magnitudo è di 5.2 (ma il valore potrebbe subire una variazione durante il ricalcolo) mentre la profondità è di circa 9 chilometri. E in serata,alle 22.22, un'altra scossa intensa di magnitudo 5.0.Una scossa avvertita con forte intensità oltre che dagli abitanti di Montecilfone, anche quelli di Guglionesi, Larino, Tavenna dove in tanti si sono riversati in strada. Paura anche a Campomarino dove in tanti sono scesi in strada così come a Termoli, affollata di turisti, dove la scossa è stata avvertita distintamente e ci sono stati anche dei malori dovuti alla paura. A Campomarino non si segnalano danni, mentre a Palata secondo una prima ricognizione, ci sarebbero crepe nei muri interni alle abitazioni la cui entità sarà valutata nelle prossime ore dai tecnici della Protezione civile del Molise. A Guardialfiera è crollato il muro di un'abitazione in fase di ristrutturazione, lesionata dal sisma del 2002. Ad Acquaviva Collecroce piccoli crolli tra cui un lampione della pubblica illuminazione, con il sindaco Francesco Trolio che su Facebook ha annunciato l'apertura del campo sportivo per la notte e lancia l'appello: «Ho necessità urgente di tecnici per stimare le lesioni». La centrale operativa dei vigili del fuoco sempre tramite i social fanno sapere che a Montecilfone «al momento non sono pervenute richieste di soccorso, né segnalazioni di crolli. Le squadre uscite in ricognizione hanno riscontrato per ora solo la caduta di alcuni cornicioni».