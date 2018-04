Terremoto, ancora scosse nel Maceratese: la più forte di magnitudo 3.4, poi alcune repliche

Terremoto, scossa di magnitudo 3.4 nel Maceratese: è la decima della giornata​

Venerdì 13 Aprile 2018, 08:29 - Ultimo aggiornamento: 13-04-2018 09:26

Sciame sismico ancora in corso nel, segmento più a Nord del cratere sismico del. Unaintensità moderata è stata avvertita dalla popolazione pochi istanti prima della mezzanotte, seguita da repliche più deboli.Il sisma avvenuto pochi secondi prima della mezzanotte ha avuto, epicentro nei pressi die ipocentro a 8 km di profondità. Ad avvertire distintamente il sisma sono stati diversi residenti in un raggio di circa 30 km, ma non sono stati segnalati danni a cose o persone.Dopo la scossa principale, nella stessa zona sono state registrate diversestrumentali e tre terremoti di magnitudo superiore a 2. Il più forte di questi, di magnitudo 2.6, è stato registrato alle 3.26 sempre nei pressi di Pieve Torina.