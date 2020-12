Terremoto a Catania di 3.8: paura ma nessun danno. Sciame sismico nella notte

Un nuovo terremoto in Sicilia. Una sequenza sismica è in corso in queste ore nella provincia nord di Catania, alle pendici dell'Etna. Tra le ultime scosse di terremoto se ne è registrata una di magnitudo 3.8 alle 22.54 di ieri. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 12 chilometri di profondità; l'epicentro è stato 5 km a nordest di Ragalna e 21 a nordovest del capoluogo di provincia siciliano. Non si registrano danni a persone o cose. Finora sono state almeno 15 le scosse di terremoto (di magnitudo non inferiore a 2) registrate nella zona dalle 20:59 di ieri.

