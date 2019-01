Terremoto, sciame sismico nel Siracusano: paura nella notte anche a Catania

Sabato 5 Gennaio 2019, 03:13 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2019 08:09

Uno sciame sismico è stato chiaramente avvertito dalla popolazione in provincia di Siracusa. La scossa più forte è stata registrata dall'Ingv alle 2.47 con epicentro Sortino a profondità di 6 km. La scossa è stata sentita dalla popolazione a Siracusa così come altri duealle 2.45 e alle 2.49, entrambi di magnitudo 2.7. Non si hanno notizie per ora di danni. Allarme su tutta la costa orientale. Il terremoto delle 2.47 in particolare è stato sentito distintamente anche a Catania , già provata dall'eruzione dell'Etna