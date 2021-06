Terremoto a Sora (Frosinone), ancora una scossa di 2.9

Terremoto, ancora una scossa vicino a Sora, in provincia di Frosinone. Il terremoto di magnitudo 2.9 è avvenuto oggi alle 19:07 a 3 chilometri circa da Sora, a una profondità di 15 chilometri. Lo rende noto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).

Il terremoto è stato rilevato a 3 km a Nord di Sora, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.75, 13.61 ad una profondità di 15 km.

Ieri un sisma di magnitudo 3.4 era stato registrato alle 18.37 nell'area del Sorano. E' stato avvertito in tutta la zona centrale della Ciociaria, dalla Val di Comino fino ad Arce. Il movimento tellurico è stato breve e intenso: in tanti, sopraffatti dallo spavento, si sono riversati in strada lasciando le proprie abitazioni.