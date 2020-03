Terremoto a Torino, forte scossa avvertita dalla popolazione

Ultimo aggiornamento: 10:10

Stamani la scossa di magnitudo 3.4 ha avuto come epicentro Coazze, nel Torinese, ed è stata avvertita dalla popolazione. L'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato il sisma a 20 km di profondità.Cantalupa, Pinasca, Cumiana, Giaveno, Perosa Argentina, Roletto, Frossasco, Pomaretto, San Pietro Val Lemina, Valgioie. Ma anche Torino in molti hanno sentito chiaramente la scossa. Il sisma è stato avvertito anche nelle province di Cuneo e Asti.scrivono tanti sui social dove in questi minuti si stanno riversando per condividere i timori e verificare che non ci siano stati danni.