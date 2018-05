Forte terremoto all'alba in Toscana: sentIto a Siena, Firenze, Livorno e Cecina

Martedì 1 Maggio 2018, 07:50 - Ultimo aggiornamento: 01-05-2018 08:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una violenta scossa diè stata avvertita alle 7.16 in. L'epicentro a Castelnuovo di Val di Cecina, non lontano da. La scossa è stata di magnitudo 3.6 a profondità di 10.6 chilometri. Il sisma, molto superficiale, è stato sentito chiaramente dalla popolazione in un'area molto vasta della Toscana centrale, da Siena ae distintamente sulla costa a Cecina e persino a Livorno. Non si registrano per ora danni a persone o cose.